"المغلوث" رئيساً تنفيذياً مكلفاً لشركة "مطارات القابضة"

ويحمل "المغلوث" درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. كما تخرج من برنامج الإدارة التنفيذية العليا في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، وأكمل بعد تخرجه العديد من البرامج القيادية، ومن ضمنها القيادة التنفيذية من كلية إدموند والش للخدمة في جامعة جورج تاون بواشنطن، إلى جانب حصوله على شهادة في اقتصاديات البترول من شركة البترول السعودية المحدودة في لندن، وبرنامج التطوير الإداري من شركة أرامكو في واشنطن.