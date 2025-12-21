"المسند": الزوال ليس دائمًا الساعة 12 ظهرًا.. وهذه الأسباب الفلكية

كشف أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن وقت الزوال، وهو اللحظة التي تكون فيها الشمس في أعلى نقطة لها في السماء، لا يتطابق دائمًا مع الساعة 12:00 ظهرًا حسب التوقيت المدني المستخدم في حياتنا اليومية.