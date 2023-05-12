"شؤون الحرمين" تحذّر من النقاط مجهولة المصدر لبيع ماء زمزم

حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على لسان المتحدث الرسمي باسمها هاني بن حسني حيدر، الراغبين بشراء عبوات ماء زمزم؛ على شرائها من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، ومن نقاط البيع المعتمدة في إدارة المشروع.
وأكد "حيدر" أن إدارة المشروع تعمل على بيع عبوات ماء زمزم في موقعها الكائن بحي كدي بمكة المكرمة، كما أتاحته في عدد من الأسواق التجارية الكبرى المعلن عنها مسبقاً من قبل إدارة المشروع.
وحذّر من نقاط البيع مجهولة المصدر، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تخليان مسؤوليتهما عن أي عبوات تباع في أي نقطة بيع غير المعلن عنها، وستقوم الرئاسة وإدارة المشروع بالإجراءات النظامية اللازمة ضد نقاط البيع المخالفة.