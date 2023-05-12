"شؤون الحرمين" تحذّر من النقاط مجهولة المصدر لبيع ماء زمزم

وأكد "حيدر" أن إدارة المشروع تعمل على بيع عبوات ماء زمزم في موقعها الكائن بحي كدي بمكة المكرمة، كما أتاحته في عدد من الأسواق التجارية الكبرى المعلن عنها مسبقاً من قبل إدارة المشروع.