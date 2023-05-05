معالجة أوضاع مَن لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات.. إنهاء إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عددٌ من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.