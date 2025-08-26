أمانة جدة تُغلق مخبزًا عشوائيًا بحي الحرازات ضمن جهودها الرقابية لحماية المستهلك
أغلقت أمانة محافظة جدة مخبزًا عشوائيًا مخالفًا في حي الحرازات جنوب شرق المحافظة، استُغل في ممارسة أنشطة غير نظامية شملت تصنيع وتخزين المخبوزات داخل بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في رصد ومعالجة المخالفات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتنسيق مع بلدية السلم الفرعية والجهات المعنية، باشرت الموقع، حيث تبيّن وجود خطوط إنتاج بدائية ومعدات قديمة وأدوات غير صالحة للاستخدام. كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية المحضّرة بطرق غير صحية، إضافة إلى تخزين المواد الخام في ظروف سيئة.
كما رُصد وجود سكن للعمالة داخل الموقع يفتقر للاشتراطات النظامية، مع ممارسة نشاط مخالف لتجهيز وإنتاج المخبوزات، وسُجلت عدة مخالفات نظامية على الموقع.
وبيّنت الأمانة أن الحملة نُفذت بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدفاع المدني، والضبط الميداني، حيث جرى إغلاق الموقع بشكل فوري ومصادرة المعدات المستخدمة. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من الأنشطة العشوائية وتعزيز السلامة العامة وحماية المستهلكين.