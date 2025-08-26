أمانة جدة تُغلق مخبزًا عشوائيًا بحي الحرازات ضمن جهودها الرقابية لحماية المستهلك

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتنسيق مع بلدية السلم الفرعية والجهات المعنية، باشرت الموقع، حيث تبيّن وجود خطوط إنتاج بدائية ومعدات قديمة وأدوات غير صالحة للاستخدام. كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية المحضّرة بطرق غير صحية، إضافة إلى تخزين المواد الخام في ظروف سيئة.