بالتزامن مع مهمة رواد الفضاء السعوديين.. إطلاق معارض "السعودية نحو الفضاء"

ولفتت الهيئة إلى أن المعارض تقدم تجارب وفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار، حيث يتعرّف الزوّار على مستقبل الفضاء وتاريخه في المتحف البصري للمعرض، كما يستكشفون الفضاء وتجارب ألعاب الواقع الافتراضي، وتدريبات رواد الفضاء، وكذلك طريقة نومهم في الركن المخصّص لها، فيما تخصص منطقة للإجابة عن أسئلة الزوار من مجموعة من العلماء والخبراء، إضافة إلى إقامة ورش عمل تعليمية وتثقيفية للطلاب.