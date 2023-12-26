مكة المكرمة.. "شفاء" لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة تحتفل باليوم العالمي للتطوع

وفي ختام الفعالية قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن عبدالله طيب، عبارات الشكر والتقدير للمتطوعين، وتم تكريم المشاركين بالفعالية من الجهات التنظيمية والفِرَق التطوعية وأفضل الأفراد المتطوعين الذين كانوا حافزًا لجمعية شفاء للمضيّ قدمًا في عملها؛ لافتًا إلى أن مسار التطوع جزء مهم وإنساني مساند لأهداف الجمعية بما يصب في خدمة المجتمع الصحي.