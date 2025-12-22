بمعلومات من "الداخلية".. إحباط تهريب 200 كجم مخدرات بعُمان و71 كجم شبو بالرياض

وفي سياق متصل، نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة عملية أمنية متزامنة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمكّنت خلالها من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (71) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك في منطقة الرياض.