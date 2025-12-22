بمعلومات من "الداخلية".. إحباط تهريب 200 كجم مخدرات بعُمان و71 كجم شبو بالرياض

أسهمت وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة إلى سلطنة عُمان، وذلك عبر معلومات قدّمتها للأجهزة النظيرة في السلطنة.
وأعلنت السلطات العمانية نجاحها في إحباط عملية تهريب ضخمة تورّطت فيها إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، حيث جرى ضبط كميات تتجاوز (200) كيلوجرام من المواد المخدرة، في عملية أُجريت بناءً على التنسيق الأمني المشترك بين البلدين.
وفي سياق متصل، نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة عملية أمنية متزامنة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمكّنت خلالها من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (71) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك في منطقة الرياض.
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتعكس مستوى التعاون الأمني الفاعل بين المملكة والدول الشقيقة في مواجهة أخطر التهديدات العابرة للحدود.