له أهمية تاريخية كبيرة.. اكتشاف نقش أثري ثنائي الخط في قرية علقان بتبوك

أعلنت هيئة التراث اكتشاف وتوثيق أحد النقوش ثنائية الخط بالمملكة في قرية علقان في منطقة تبوك، ضمن أعمال المسح الأثري التي تقوم بها الهيئة في مختلف المناطق، حيث يعود تاريخ النقش إلى القرن الخامس الميلادي، وفقاً لدراسة أشكال الحروف وتطورها.