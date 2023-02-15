تجديد عقد الإيجار واستمرار الدعم.. "حساب المواطن" يوضح: هذا ما عليك فعله

وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد التابعين على حساب خدمة المستفيدين، أنه تتم مراجعة البيانات بشكلٍ دوري، وعند انتهاء العقد يجب على المستفيد التوجّه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات)، واختيار نوع المرفق "عقد إلكتروني موحّد من شبكة إيجار"، ثم الضغط على أيقونة "حفظ"، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاقه.