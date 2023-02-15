تجديد عقد الإيجار واستمرار الدعم.. "حساب المواطن" يوضح: هذا ما عليك فعله

أوضح حساب المواطن طريقة تجديد عقد الإيجار المسجّل في بيانات المستفيد من دعم البرنامج عند انتهائه، ومدى اعتباره شرطاً لاستمرار الحصول على مبلغ الدعم.
وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد التابعين على حساب خدمة المستفيدين، أنه تتم مراجعة البيانات بشكلٍ دوري، وعند انتهاء العقد يجب على المستفيد التوجّه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات)، واختيار نوع المرفق "عقد إلكتروني موحّد من شبكة إيجار"، ثم الضغط على أيقونة "حفظ"، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاقه.
وتابع البرنامج، في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك في أهليتك واستحقاقك.