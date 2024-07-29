صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامجًا تدريبيًّا في هندسة البنية المؤسسية

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الإلكتروني (دروب) وتقدمه إحدى الجهات التدريبية العالمية، ويتضمن 15 وحدة تدريبية، إلى تمكين المستفيدين من تطوير نطاق واسع من الأطر الهندسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتقييم وبناء الإطار الهندسي وتقليل تكلفة التخطيط والتصميم والتنفيذ، كما يتواكب مع جهود الصندوق في توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.