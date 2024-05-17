فعلها السعوديون مجددًا.. منتخبنا الوطني للعلوم والهندسة يُحقِّق 27 جائزة في "آيسف 2024"

بعد ترقُّب السعوديين الليلة أبناءهم المشاركين ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض "آيسف 2024"، وإعلان الجوائز الكبرى بعد إعلان الفائزين بالجوائز الخاصة، كان أعضاء البعثة على موعد إعلان الفائزين بالجوائز الكبرى؛ ليعيش السعوديون قيادة وشعبًا فخرًا جديدًا بأبنائهم وبناتهم في المحافل العالمية.
ففي الوقت الذي انطلق فيه أولياء الأمور الذين رافقوا أبناءهم معبرين عن فرحتهم بأبنائهم، انطلقت الأفراح فور إعلان النتيجة بمزيد من الفخر، وشاركهم السعوديون على جميع المستويات هذه اللحظات الثمينة في تاريخ المشاركات السعودية في جميع المحافل، منها محفل العلوم والهندسة؛ لتثبت السعودية أقدامها وفق رؤية 2030 في أعتى المحافل العالمية.
وبدأت هذه المسابقة كمسابقة محلية عام 1950م، ثم أصبحت مسابقة دولية عام 1958م.
وتُقام المسابقة سنويًّا في شهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية. ويختلف مكان إقامة المعرض من سنة إلى سنة.
وبدأت مشاركة المملكة العربية السعودية منذ عام 2007 بناء على اتفاقية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وجمعية العلوم والمجتمع SSP.
وحقق طلاب وطالبات السعودية 27 جائزة كبرى وخاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" المقام في لوس أنجلوس خلال الفترة من 10 - 18 مايو الجاري، وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، منها 9 جوائز خاصة، و18 جائزة كبرى.
وفاز 9 بالجوائز الخاصة كل من: الطالب جمال محمد اللقماني في مجال علم المواد، والطالب إلياس ماهو خان في الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي في مجال نظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتَين خاصتَين في مجال علم المواد، والطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف في الكيمياء، والطالب صالح العنقري في مجال الكيمياء.
في حين فاز بالجوائز الكبرى: ليلى زواوي عن مشروعها النوعي في مجال العلوم الطبية الانتقالية، وليان المالكي عن مشروعها النوعي في مجال علوم النبات، وتمارا راضي عن مشروعها النوعي في مجال علوم النبات، وتهاني أحمد عن مشروعها النوعي في مجال علم المواد، ولانا الفهيد عن مشروعها النوعي في مجال علم المواد، وأريج القرني عن مشروعها النوعي في مجال علم المواد، وتركي الدلامي عن مشروعه النوعي في مجال الهندسة البيئية، وأسماء القصي عن مشروعها النوعي في مجال الهندسة البيئية.
وكذلك فاز حمد الحسيني عن مشروعه النوعي في مجال الطاقة، وسليمان المسند عن مشروعه النوعي في مجال الطاقة، ولطيفة الغنام عن مشروعها النوعي في مجال الطاقة، وشهد المطلق عن مشروعها النوعي في مجال الطاقة، ويارا القاضي عن مشروعها النوعي في مجال علوم الأرض والبيئة، ويارا البكري عن مشروعها النوعي في مجال علوم الأرض والبيئة، وعبير اليوسف عن مشروعها النوعي في مجال الكيمياء، ولانا المزروعي عن مشروعها النوعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، وناصر الصويان عن مشروعه النوعي في مجال الهندسة الطبية والحيوية، وإلياس خان عن مشروعه النوعي في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.
وتشارك السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF. ويُعد هذا المعرض أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.
ويستضيف المعرض ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة حول العالم.
وتُنظِّم هذه المسابقة مؤسسة Society for Science & the Public الأمريكية، برعاية من شركة إنتل حتى عام 2019م.
وقد انتقلت الرعاية لشركة Regeneron عام 2020.