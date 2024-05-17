فعلها السعوديون مجددًا.. منتخبنا الوطني للعلوم والهندسة يُحقِّق 27 جائزة في "آيسف 2024"

وكذلك فاز حمد الحسيني عن مشروعه النوعي في مجال الطاقة، وسليمان المسند عن مشروعه النوعي في مجال الطاقة، ولطيفة الغنام عن مشروعها النوعي في مجال الطاقة، وشهد المطلق عن مشروعها النوعي في مجال الطاقة، ويارا القاضي عن مشروعها النوعي في مجال علوم الأرض والبيئة، ويارا البكري عن مشروعها النوعي في مجال علوم الأرض والبيئة، وعبير اليوسف عن مشروعها النوعي في مجال الكيمياء، ولانا المزروعي عن مشروعها النوعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، وناصر الصويان عن مشروعه النوعي في مجال الهندسة الطبية والحيوية، وإلياس خان عن مشروعه النوعي في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.