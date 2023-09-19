بالفيديو: على الأنغام الوطنية.. كيف تفاعل الجمهور الأمريكي مع "الأوركسترا السعودية" في "نيويورك"؟!

تفاعل الجمهور الأمريكي مع أنغام الأوركسترا السعودية بطريقة لافتة خلال عزف وغناء الفرق الوطنية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للفعاليّات الثقافية على منصة "إكس" تفاعل الجمهور الأمريكي مع روائع الأوركسترا السعودية، إذ قفزوا من مقاعدهم للتفاعل مع العزف والطرب السعودي، وظهر مدى تأثرهم بالتراث السعودي الثقافي.
ونالت العروض السعودية المتنوعة استحسان الجمهور، وهو ما عكسه تفاعلهم بطريقة مباشرة معه، واستجابتهم بطريقة إيجابية له، وانبهارهم بالروائع، والموروث الثقافي السعودي.
وشهد الحفل، الذي نظمته هيئة الموسيقى بمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مشاركة 80 موسيقيًا من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، أدوا بعض المعزوفات، ومجموعة من الفنون الشعبية السعودية المتنوعة.
كما أمتعت المغنية السعودية ريماز العقبي الحضور في دار الأوبرا متروبوليتان بقطع أوبرالية عالمية، فيما قدمت فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيلسبي مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، لتشارك معها فرقة الأوركسترا والكورال الوطني في عرضٍ مشترك بمجموعة من الأغاني، لتُختتم بعدها بعزف وغناء ميدلي لمجموعة من الأغاني السعودية.
وعلقت سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، على ذلك الحضور السعودي الباهر عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "يا له من شرف وسعادة أن نشاهد الأوركسترا الوطنية السعودية تعزف لأول مرة في دار الأوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك! شكرًا وزارة الثقافة على هذه التجربة الثقافية التي لا تُنسى!".