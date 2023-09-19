بالفيديو: على الأنغام الوطنية.. كيف تفاعل الجمهور الأمريكي مع "الأوركسترا السعودية" في "نيويورك"؟!

وعلقت سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، على ذلك الحضور السعودي الباهر عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "يا له من شرف وسعادة أن نشاهد الأوركسترا الوطنية السعودية تعزف لأول مرة في دار الأوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك! شكرًا وزارة الثقافة على هذه التجربة الثقافية التي لا تُنسى!".