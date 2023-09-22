في رفحاء.. السيارات القديمة والكلاسيكية تثري فعاليات اليوم الوطني

تثري السيارات التراثية القديمة والكلاسيكية التي تعود بالذاكرة إلى الخمسينيات والستينيات الميلادية، فعاليات اليوم الوطني في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، من خلال متحف "للماضي أثر" الذي يحتضن مجموعة من هذه السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما بين الأعوام من 1958م، إلى 1968م، وما بعده، وعرضها كتحف، وتنظيم زيارات لها خاصة خلال فعاليات اليوم الوطني لنقل التراث للأجيال الحالية.