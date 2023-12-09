6 سنوات والأهالي ينتظرون إنهاء جسر مشاة الشرائع.. تعثرات على أمل الإنجاز

من جانبهم، طالب أهالي مخططات الشرائع، وهم كل من محمد العتيبي وأحمد الزهراني ونايف الثبيتي، بسرعة إنجاز المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة للأهالي لحماية أرواح قاطعي الطريق من حوادث الدهس. كما أن موقع الجسر يغطي مسافة تزيد على 2 كيلو من الشمال وصولاً إلى تقاطع طريق الملك خالد، وكذلك أكبر الشوارع بمخططات الشرائع، وأكثرها حركة مرورية وكثافة في حركة المشاة بسبب وجود المراكز التجارية.