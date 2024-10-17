43 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما يستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة).