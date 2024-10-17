43 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 43 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 41 في ينبع، و40 مئوية في جدة، و39 درجة في المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 16 مئوية، و17 في الباحة، و18 درجة في الطائف والقريات، و19 مئوية في حائل ونجران وطريف.
وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما يستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة).