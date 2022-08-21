سفينة الأبحاث.. جامعة "المؤسّس" تشارك في "مسح مواقع التراث المغمور"

وأوضح المشرف العام على مركز الوسائط البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل بن مانع الصعاق، أن الجامعة تشارك بفريق على متن سفينة الأبحاث "العزيزي" التابعة لمركز الوسائط البحرية بالجامعة، لافتاً الانتباه إلى أن المشروع الذي أطلقته هيئة التراث يُعد استكمالاً للجهود المبذولة في مسح مواقع التراث المغمور في مياه البحر الأحمر.