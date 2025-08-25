الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية غامبيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج في جمهورية غامبيا السيد سيرين مودو نجي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.