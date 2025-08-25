الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية غامبيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج في جمهورية غامبيا السيد سيرين مودو نجي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.