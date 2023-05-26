أمانة الشرقية تصادر 9 أطنان خضراوات وفواكه من باعة جائلين

وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمانة الشرقية للحد من البيع العشوائي، كذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.