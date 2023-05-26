أمانة الشرقية تصادر 9 أطنان خضراوات وفواكه من باعة جائلين

صادرت أمانة المنطقة الشرقية خلال الحملة الميدانية التي نفذتها اليوم، أكثر من 9 أطنان من الخضراوات والفواكه والبضائع المختلفة من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالدمام.
وأكدت الأمانة أن الحملات التي تنفذها مستمرة؛ ضمن جهودها في منع تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ مما يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر؛ والتي تهدف إلى الحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة.
وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمانة الشرقية للحد من البيع العشوائي، كذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.