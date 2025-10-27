أمير القصيم يدعم إبراز مقومات المنطقة ويعزز حضورها في الرياضات المتنوعة

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعًا بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، لاستعراض الجهود المبذولة لإقامة بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م.
واطلع خلال الاجتماع على مراحل التحضير والجاهزية التنظيمية والفنية للبطولة، واستمع إلى عرضٍ حول مسار البطولة والفعاليات المصاحبة والجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة لضمان نجاح الحدث بما يليق بمكانة المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.
ونوّه أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– من دعمٍ واهتمامٍ كبيرين بالقطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن منطقة القصيم تمتلك المقومات الطبيعية والتنظيمية التي تجعلها وجهة مثالية لاستضافة سباقات الباها وغيرها من المنافسات الدولية، مؤكدًا أن هذه البطولة ستُسهم في تعزيز الحراك الرياضي والاقتصادي والسياحي بالمنطقة.
كما ثمّن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تطوير رياضة السيارات والدراجات بالمملكة ودعمه للكوادر الوطنية الشابة في هذا المجال، موجّهًا بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تنظيمٍ مميزٍ يعكس الصورة المشرفة للمملكة.
من جانبه، عبّر الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم وسمو نائبه على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أن القصيم ستكون على موعد مع حدث رياضي استثنائي يجمع بين المنافسة والإثارة وتنوع المسارات، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة رياضات السيارات العالمية.