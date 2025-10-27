أمير القصيم يدعم إبراز مقومات المنطقة ويعزز حضورها في الرياضات المتنوعة

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعًا بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، لاستعراض الجهود المبذولة لإقامة بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م.