"القنون" يحوز على "إبداع بصمة عبدالعزيز" ويؤكد: العسل السعودي أثبت جودته عالمياً

وعن تميز "القنون" في إنتاج العسل أكد إلى أنه يحرص على تحقيق التوازن البيئي للحفاظ على نحله، وينقله من مكان إلى آخر في منطقة حائل، وإلى مناطق أخرى وذلك تبعاً لتغير الأجواء، أو الوصول إلى الأشجار التي يستخلص النحل من رحيق زهورها كأشجار " الطلح" و"السدر" و"السمر" والأنواع الأخرى.