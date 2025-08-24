أكاديمية الطاقة والمياه تستقبل أكثر من 1000 متدرب ومتدربة مع انطلاق الفصل التدريبي الأول

أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه انطلاق الفصل التدريبي الأول لهذا العام، بحضور أكثر من 1000 متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، ضمن برامجها المتخصصة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاعي الطاقة والمياه، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف البرامج التدريبية المقدّمة إلى الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية، وتمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل وتدفعهم للمساهمة في تنمية الوطن.
ورحب المهندس طارق الشمراني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، بالمتدربين والمتدربات، معبرًا عن سعادته بانضمامهم، ومؤكدًا أن الأكاديمية وفرت لهم كل الإمكانات التي تمكّنهم من التميز والإبداع في مجالاتهم المستقبلية.
كما قدّم شكره إلى وزارة الطاقة على دعمها المتواصل، وكذلك إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة "أكوا باور"، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على دورهم الكبير في تمكين الأكاديمية من أداء رسالتها في بناء الكفاءات الوطنية.