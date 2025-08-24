أكاديمية الطاقة والمياه تستقبل أكثر من 1000 متدرب ومتدربة مع انطلاق الفصل التدريبي الأول

أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه انطلاق الفصل التدريبي الأول لهذا العام، بحضور أكثر من 1000 متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، ضمن برامجها المتخصصة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاعي الطاقة والمياه، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.