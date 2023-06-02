وزيرة السياحة البرازيلية تزور معرض المصحف الشريف في "فوز دي إيغواسو"

يواصل معرض "المصحف الشريف" الذي تنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جامع عمر بن الخطاب في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية، بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، استقبال زوّاره من جميع فئات المجتمع البرازيلي والسياح القادمين من الدول المجاورة القريبة من مدينة فوز دي إيغواسو؛ نظراً لأن هذه المدينة قريبة من جمهوريتَي الباراغواي والأرجنتين وتعد من المدن السياحية المهمة.