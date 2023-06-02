وزيرة السياحة البرازيلية تزور معرض المصحف الشريف في "فوز دي إيغواسو"

يواصل معرض "المصحف الشريف" الذي تنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جامع عمر بن الخطاب في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية، بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، استقبال زوّاره من جميع فئات المجتمع البرازيلي والسياح القادمين من الدول المجاورة القريبة من مدينة فوز دي إيغواسو؛ نظراً لأن هذه المدينة قريبة من جمهوريتَي الباراغواي والأرجنتين وتعد من المدن السياحية المهمة.
وزارت المعرض، اليوم، وزيرة السياحة البرازيلية دانيالا كانديو؛ يرافقها رئيس بلدية فوز دي إيغواسو فرناسيسكو لاسيردا؛ وعددٌ من المسؤولين الحكوميين بالبرازيل.
وأشاد الجميع بما شاهدوه من حسن تنظيمٍ واستقبال ومن محتويات المعرض؛ من أبرزها مراحل طباعة المصحف الشريف، وتطبيقات الهواتف الذكية التي نفّذتها الوزارة، واستخدام تقنية التجوّل الافتراضي في المسجد النبوي الشريف.
وقالت وزيرة السياحة البرازيلية: نشكر قيادة المملكة العربية السعودية، والشكر موصولٌ لوزارة الشؤون الإسلامية، على إقامة هذا المعرض الذي يعد مهماً جداً للمسلمين وغيرهم، وأحد الأسباب الرئيسة للتقارب بين الأديان، ونتمنى أن يتكرّر دائماً.
من جهته، قال لاسيردا: القرآن الكريم للمسلمين وغيرهم، وسعداء بإقامة هذا المعرض، ونشكر حكومة المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية، على إقامة هذا المعرض المميّز.
وزارت المعرض، اليوم، مجاميع من السياح من غير المسلمين الذين أبهرتهم التقنيات المتقدمة في العرض، وتقنية العرض الثلاثي الأبعاد، وتمّ تقديم هدايا لهم من التمور.
تأتي إقامة معرض المصحف الشريف في جمهورية البرازيل، بتوجيهاتٍ ومتابعةٍ مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وتجسيداً لدور الوزارة الفعّال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف ولإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.