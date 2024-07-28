السجل العقاري: بدء تسجيل 113542 قطعة عقارية بمدينة الرياض

أعلن السجل العقاري، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (113542) قطعة عقارية في 12 حياً بمدينة الرياض، وهي: (حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار).