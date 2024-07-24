"زين السعودية" وبالتعاون مع ارتقاء تطلق المرحلة الثانية من حملتها لتدوير مخلفاتها الالكترونية

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" إيمان بنت عبد الله الصعيدي: "نعمل في زين السعودية وفق استراتيجيةٍ تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، عبر المساهمة في تبني أفضل الممارسات العالمية التي تدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، ووصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "ارتقاء" سوف ندعم مفهوم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً إعادة تأهيلها ومن ثم توزيعها على الجهات لاستخدامها؛ بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ونشر الوعي البيئي الذي يساهم بتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد. ويتزامن ذلك أيضاً مع حرصنا على أن نكون مساهماً رئيسياً في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستدامة، من خلال دعمنا ومشاركتنا في العديد من المبادرات ذات الصلة والمتوائمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs".