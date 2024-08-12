إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030، كما أنها ستسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالية.