"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بالرياض

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 فرص استثمارية في منطقة الرياض، لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.