600 متطوع يشاركون في تنظيم كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفاء العالم بـ"اليوم العالمي للتطوع" الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، إذ يبرز العمل التطوعي كأحد ركائز المحور الأول من رؤية السعودية 2030 والمتمثل في بناء مجتمع حيوي، فيما يشكّل التطوع الرياضي عنصرًا مهمًا في إنجاح الفعاليات والبطولات العالمية، وأصبح اليوم ركيزة أساسية في التميز التنظيمي للفعاليات الرياضية.