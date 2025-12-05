600 متطوع يشاركون في تنظيم كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"

يشارك 600 متطوع في تنظيم النسخة السابعة من كأس آسيا تحت 23 عامًا "السعودية 2026"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينتَي الرياض وجدة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفاء العالم بـ"اليوم العالمي للتطوع" الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، إذ يبرز العمل التطوعي كأحد ركائز المحور الأول من رؤية السعودية 2030 والمتمثل في بناء مجتمع حيوي، فيما يشكّل التطوع الرياضي عنصرًا مهمًا في إنجاح الفعاليات والبطولات العالمية، وأصبح اليوم ركيزة أساسية في التميز التنظيمي للفعاليات الرياضية.
وقد اختارت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 "السعودية" عدد 600 متطوع من أصل 5,000 متقدم، ويخضع المقبولون لبرامج تدريبية عامة ومتخصصة في المسارات التنظيمية بمعدل 12 ساعة تدريبية لكل متطوع، على أن يتم توزيعهم على مسارات العمليات الإعلامية، والبروتوكول، والتسويق، والخدمات الطبية، ومواقع التمارين، والمواصلات، والسكن، والقوى العاملة.
وتتبع اللجنة المنظمة منهجية عالمية في تطوير تجربة التطوع، حيث قادت عمليات التطوع في ثلاث بطولات كبرى، منفذة 2,520 ساعة تطوع في أبها، و35,700 ساعة تطوع في جدة والطائف ضمن بطولتي كأس الخليج تحت 20 عامًا 2025 "السعودية"، وكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 "السعودية"، إلى جانب الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/25.
يشار إلى أن مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 "السعودية" ستقام في الرياض وجدة، وتعد البطولة محطة رياضية رئيسية تستضيفها المملكة استعدادًا لكأس آسيا 2027 "السعودية"، بما يعكس جاهزيتها وقدرتها المتنامية على تنظيم الأحداث القارية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية.