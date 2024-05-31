الحجاج الإندونيسيون: "طريق مكة" خفّفت مشقة السفر.. فشكراً للسعودية

نوّه مستفيدو مبادرة "طريق مكة" التي تنفّذها وزارة الداخلية بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا بالخدمات المقدَّمة لهم التي تأتي في إطار حرص المملكة لتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.
وقدّم ضيوف الرحمن الإندونيسيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة.
وأشادت الحاجة ييني؛ القادمة من تانجيرانج، وهي محاضرة في برنامج دراسة الصيدلة في الجامعة المحمدية، بالخدمات النوعية المقدَّمة لهم، وما يجدوه من تسهيلاتٍ، إضافة إلى الرعاية والاهتمام اللذين يحظون بهما من الجهات المشاركة في مبادرة "طريق مكة"؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدّسة.
وأعرب الحاج سيسوكا تريماستوم؛ القادم من تانجيرانج، عن سعادته بذهابه إلى البقاع المقدّسة، وبالخدمات المميزة التي لقيها الحاج الإندونيسي المستفيد من مبادرة طريق مكة؛ ما أسهم بشكلٍ فعّالٍ في تخفيف مشقة السفر وتقليل وقت الانتظار وسلاسة الوصول والتنقل إلى المملكة العربية السعودية.
يُشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" تواصل تحقيق أهدافها بتقديم خدمات متميزة للحجاج، مجسّدةً روح التعاون بين الجهات المختلفة لتجربة حج مريحة وميسّرة، وبفضل هذه المبادرة، يتمكن الحجاج من إتمام إجراءات سفرهم بسهولةٍ ويسرٍ؛ ما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسهيل أداء هذه الشعيرة المقدّسة ضمن رؤية المملكة 2030.