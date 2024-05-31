الحجاج الإندونيسيون: "طريق مكة" خفّفت مشقة السفر.. فشكراً للسعودية

وأشادت الحاجة ييني؛ القادمة من تانجيرانج، وهي محاضرة في برنامج دراسة الصيدلة في الجامعة المحمدية، بالخدمات النوعية المقدَّمة لهم، وما يجدوه من تسهيلاتٍ، إضافة إلى الرعاية والاهتمام اللذين يحظون بهما من الجهات المشاركة في مبادرة "طريق مكة"؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدّسة.