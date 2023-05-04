فيديو.. صاحبة "صورة الإجلاء الأشهر": هذا واجبنا وتكفينا نظرة الإحساس بالأمان منهم

كشفت وكيل رقيب بحري أمل العوفي، عن أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ والتي تظهرها وهي تحتضن طفلة نائمة بين يديها، مشيرة بأنها لم تكن تتوقع أن تحظى الصورة بتلك الأصداء الكبيرة، مؤكدة بأن "ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم".
وقالت "العوفي" في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي عبر حسابه بتويتر : "الطفلة التي كنت أحملها كانت تبلغ من العمر تقريباً 8 أشهر، واسمها علية، وكانت نائمة من الإرهاق بينما كان التعب واضحاً جداً على والدتها".
وأضافت : "الشيء المفرح هو أن الخطوات الأولى للطفلة علية كانت على متن السفينة وقد كسبت محبة الجميع، وهذا كان مبعث فرح وسعادة كبيرة لوالدتها".
وكتبت وكيل رقيب بحري أمل العوفي رسالة للطفلة " عليّة" على أمل أن تقرأها حينما تكبر " : "صغيرتي علية، لا تخافي وصلت بر الأمان ، دعائي لك بأن تنعمي بحياة سعيدة في ظل والديك".
وكان وزير الإعلام سلمان الدوسري كرّم بمكتبه بمقر الوزارة بالرياض، مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق، والذي نجح في التقاط صورة للمجندة برتبة وكيل رقيب بالقوات البحرية الملكية السعودية، أمل العوفي، وهي تحمل طفلة لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر السفينة أثناء رسوها بقاعدة الملك فيصل البحرية، وتناقلت وسائل الإعلام العالمية الصورة التي حققت انتشاراً واسعاً.