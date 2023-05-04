فيديو.. صاحبة "صورة الإجلاء الأشهر": هذا واجبنا وتكفينا نظرة الإحساس بالأمان منهم

‏كشفت وكيل رقيب بحري أمل العوفي، عن أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ والتي تظهرها وهي تحتضن طفلة نائمة بين يديها، مشيرة بأنها لم تكن تتوقع أن تحظى الصورة بتلك الأصداء الكبيرة، مؤكدة بأن "ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم".