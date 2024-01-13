مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة " 8th International Critical Care Conference " والذي يسلط الضوء في نسخته الثامنة على أهمية الإبتكار والتكامل والإرتقاء في مجال الرعاية الصحية " ،وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.
ويشارك في المؤتمر "60" متحدثاُ من الأطباء العالميين المتخصصين في العناية الحرجة من خارج وداخل المملكة العربية السعودية ، سيقدم فيه مايزيد عن "80" محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل ، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي .
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وغيرها من الموضوعات.
وقال الدكتور فهد بن علي فقيهي استشاري العناية الحرجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن العمل يجري على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالمجموعة وخبرتها في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية ، لاسيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، ويسهم في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها.
وأوضح د.فقيهي أن المؤتمر سيصاحبه معرض يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.
وأضاف د.فهد أن تخصص العناية الحرجة يُعد أحد التخصصات الطبية الأكثر أهمية، نظراً لطبيعته ومهامه الأساسية التي تستهدف إنقاذ الأرواح والمحافظة على حياة المرضى وسلامتهم ، مضيفاً أن المؤتمر سيتضمن خلاصة الخبرات والأبحاث العلمية حول المستجدات الحديثة في طب العناية المركزة التي توصل لها الأطباء لمشاركتها مع الحضور وكذلك العمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها.
وفي الختام وجه د.فقيهي الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط https://www.hmg.com/en/Pages/CME/ccc8th.aspx?itemid=17 ، أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن المجموعة منذ تأسيسها حرصت على دعم منظومة التعليم والبحث العلميِ ، عبر أكاديميةِ الدكتور سليمان الحبيب، والتي نجحت في تنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي ، وذلك بالتعاونِ مع 22 جامعةً محلية وعالمية، منها جامعةُ جورج واشنطن العريقة ، و 5 جامعات كندية تعد من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.