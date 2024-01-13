مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة

وقال الدكتور فهد بن علي فقيهي استشاري العناية الحرجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن العمل يجري على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالمجموعة وخبرتها في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية ، لاسيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، ويسهم في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها.