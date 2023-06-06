"مختص" يشدد على أهمية التطعيمات الأساسية قبل موسم الحج بأسبوعين على الأقل

وحث "خوجة" جميع الحجاج على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة ونظافة المأكولات والملبس والمكان، خصوصًا في يوم عرفة؛ نظرًا لارتفاع أشعة الشمس في ذلك الوقت، وضرورة الابتعاد عن الأطعمة القادمة من خارج المخيم أو الحملة؛ عدا المطاعم المعروفة والمصرّح لها بالعمل في المشاعر المقدسة، وشدد على الالتزام بغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام دورة المياه أو عند الرجوع إلى المخيم من الخارج؛ ناصحًا الحجاج بالإكثار من شرب المياه والعصائر إن أمكن، والحد من المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة لأنها تزيد إدرار البول، والحرص على إعطاء الجسد كفايته من ساعات النوم قدر المستطاع، حتى لا يشكو الحاج من أي متاعب جسدية ونفسية نهارًا، وارتداء الكمامة الطبية عند الخروج لتجنب الرذاذ المتطاير من السعال أو العطس لما له من دور في نشر الأمراض التنفسية في الازدحام الشديد، وضرورة استبدال الكمامة في كل مرة يخرج فيها الحاج إلى خارج المخيم، أو عند تبللها إذا كانت من النوع ذي الاستخدام الفردي.