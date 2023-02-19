إنقاذ مواطن تعرّض لكسور متعدّدة بمستشفى القويعية العام

تمكّن فريق طبي من مستشفى القويعية العام، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطن كان يعاني من إصابات متعدّدة وشديدة؛ نتيجة تعرُّضه لحادثٍ مروري.