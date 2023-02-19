إنقاذ مواطن تعرّض لكسور متعدّدة بمستشفى القويعية العام

تمكّن فريق طبي من مستشفى القويعية العام، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطن كان يعاني من إصابات متعدّدة وشديدة؛ نتيجة تعرُّضه لحادثٍ مروري.
جرت مباشرة الحالة بشكلٍ عاجل، وإجراء الفحوصات اللازمة؛ ليتبيّن وجودُ كسر في عظمَي الفخذ الأيمن والأيسر، ومن ثم نقلها إلى غرفة العمليات.
ثبّت الفريق الطبي في العملية، الكسورَ بمسمار "نخاعي تشابكي" تحت التنظير الشعاعي بنجاح، ليخرج المريض بعد تمام الاستشفاء من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.
يذكر أن عملية "المسمار النخاعي" من العمليات الدقيقة والتقنيات المهمة التي يجريها مستشفى القويعية العام في تثبيت الكثير من الكسور؛ حيث تُسرّع عملية التئام الكسور طبيعيًّا.
كما تمكّن المريض من استخدام الطرف الذي أُجريت به عملية تركيب المسمار النخاعي بشكل سريع؛ إذ لا يؤثر على الأنسجة المحيطة بالعظم وحركة الدورة الدموية في منطقة الكسر.