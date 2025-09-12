مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يكمل استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، استعداداته، لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ تحت شعار Compassion in Action" Transforming Emergency Care Experiences"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 26 ساعة تعليم طبي مستمر، ويشارك فيه "52" متحدِّثًا من داخل وخارج المملكة، سيقدمون من خلاله ما يزيد عن "40" محاضرة، و"8" ورش عمل، وأربع حلقات نقاشيه، وذلك خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2025 م.
وقال الدكتور فهد أبوقيان استشاري الطوارئ، أن هذا المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء الطوارئ والعناية المركزة "ICU" للكبار والصغار، وأطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية والمسعفين، وذوي الاختصاص. وسيناقش عدة محاور أبرزها أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث، بجانب التطرق إلى إنعاش حالات الكبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج والارتقاء بطب الطوارئ، بالإضافة إلى محاور أخرى تتعلق بمستقبل طب الطوارئ في المنطقة، والتحديات المستجدة وكيفية تحسين تجربة المراجع في أقسام الطوارئ.
وأضاف د. فهد أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة للكوادر الطبية والفنية والتمريضية والطلاب وغيرهم من المتخصصين، لتجديد معارفهم والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في هذا التخصص الدقيق، المعني بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة .
واختتم د.فهد حديثه بأن لجان المؤتمر تسعى لإخراجه بالصورة المتميزة واللائقة، وذلك كغيره من المؤتمرات العلمية التي تنظمها المجموعة، لا سيما وأنه سيشهد تواجد خبراء دوليين ومحليين، كما أن هذا المؤتمر سيصاحبه معرض يشارك فيه كبريات الشركات الطبية العالمية.
داعياً الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع www.drsulaimanalhabib.com أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، دأبتْ دوماً على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الطبية والمجتمعية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، وبما يعود بالنفع على المراجعين.