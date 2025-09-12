مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يكمل استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، استعداداته، لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ تحت شعار Compassion in Action" Transforming Emergency Care Experiences"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 26 ساعة تعليم طبي مستمر، ويشارك فيه "52" متحدِّثًا من داخل وخارج المملكة، سيقدمون من خلاله ما يزيد عن "40" محاضرة، و"8" ورش عمل، وأربع حلقات نقاشيه، وذلك خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2025 م.