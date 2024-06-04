"هيئة الطرق" تصدر دليل الطرق للمشاعر المقدسة.. كمرجع لجميع القاصدين

وكشف الدليل عن 10 طرق تخدم الحجاج من الدول المجاورة، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، كما تضمن الدليل شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى المشاعر المقدسة، كطريق الهجرة وطريق الليث وطريق السيل الكبير وطريق الهدا، بالإضافة إلى طريق الأمير محمد بن سلمان، حيث تتميز شبكة الطرق بتصاميمها الحديثة والمتطورة، وتجهيزها بأحدث التقنيات المرورية، مما يضمن السلامة والأمان للمسافرين وضيوف الرحمن على حدٍ سواء، وذلك في إطار جهود هيئة الطرق في تعزيز ربط المشاعر المقدسة بمختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، مما يُعزز تجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030، الأمر الذي يتطلب وجود شبكة طرق مترابطة وذات جودة عالية.