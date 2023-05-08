محليات

تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية "تزيد على 4 عاملين" اعتباراً من الخميس

"الموارد البشرية": فرض مقابل مالي بمبلغ (9600) ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سبق
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9600) ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، وذلك اعتباراً من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

وبينت الوزارة أنه تُستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
العمالة المنزلية
المقابل المالي

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