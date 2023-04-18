فالكم السيل.. الحصيني: سحب رعدية ممطرة على الرياض والقصيم

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن حالة من السحب الرعدية الممطرة تتموضع على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وجنوب حائل وشرقي منطقتي المدينة ومكة وعلى مرتفعات عسير وجازان، فالكم السيل.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف وتبوك، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.