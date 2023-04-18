فالكم السيل.. الحصيني: سحب رعدية ممطرة على الرياض والقصيم

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف وتبوك، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.