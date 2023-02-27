ضمورٌ فقدت قبلَه أسنانها.. 11 زراعة فكية لإعادة ابتسامة فتاة بنجران

وبيّنت "صحة نجران"، أن المريضة خضعت لبرنامج علاجي؛ حيث قرر الأطباء التدخل جراحيًّا لإعادة التأهيل الكامل، ابتداءً من تطعيم الفك بواسطة زراعة عظم تحت التخدير العام، تَمكن من خلاله الكادر الطبي من إجراء عملية ناجحة للتطعيم العظمي، بفضل من الله.. وبعد قرابة الـ6 أشهر بدأت المرحلة الثانية من إعادة التأهيل التي أُجريت فيها 11 زراعة لكلا الفكين العلوي والسفلي تحت التخدير العام؛ حيث تبقى لها فترة الالتئام العظمي الذي يتطلب مدة 60 يومًا، ويليها البدء في مرحلة التركيبات الثابتة.. والمريضة حاليًا بصحة جيدة ولله الحمد.