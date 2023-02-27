ضمورٌ فقدت قبلَه أسنانها.. 11 زراعة فكية لإعادة ابتسامة فتاة بنجران

تَمكن أطباء جراحة الوجه والفكين في مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة نجران، من إنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعاني من اضطرابات نادرة في تشكّل ونمو الأسنان، أدت إلى فقدان جميع أسنانها؛ وذلك نتيجة للخلع في عمر السابعة عشرة؛ مما أدى إلى ضمور بشكل كبير في عظم الفك العلوي والسفلي.
وبيّنت "صحة نجران"، أن المريضة خضعت لبرنامج علاجي؛ حيث قرر الأطباء التدخل جراحيًّا لإعادة التأهيل الكامل، ابتداءً من تطعيم الفك بواسطة زراعة عظم تحت التخدير العام، تَمكن من خلاله الكادر الطبي من إجراء عملية ناجحة للتطعيم العظمي، بفضل من الله.. وبعد قرابة الـ6 أشهر بدأت المرحلة الثانية من إعادة التأهيل التي أُجريت فيها 11 زراعة لكلا الفكين العلوي والسفلي تحت التخدير العام؛ حيث تبقى لها فترة الالتئام العظمي الذي يتطلب مدة 60 يومًا، ويليها البدء في مرحلة التركيبات الثابتة.. والمريضة حاليًا بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي قدّم خدماته خلال العام الماضي لـ54198 مراجعًا، وعلاج العصب لـ7473 مريضًا، إضافة إلى تقديم خدمات التركيبات الثابتة لـ5042 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من التركيبات المتحركة 1587، وفي تخصص زراعة الأسنان استفاد 663، وقُدّمت خدمات الفحص والتشخيص لـ5843، و1825 مستفيدًا من فحوصات صحة الفم، وأجرى أطباء جراحة الوجه والفكين عمليات متنوعة لـ5111 مريضًا، وعمل تقويم الأسنان لـ9233 مراجعًا؛ فيما تم تقديم خدمات طب أسنان الأطفال لـ3269 طفلًا.