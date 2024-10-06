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بعد مقطع الفيديو المنتشر.. "مدير تعليم رفحاء" يُكَرّم حارس مدرسة لمساعدته الطلاب بعبور الطريق
نظيرَ تفانيه في العمل وحرصه على سلامة وأمان وصول الطلاب لذويهم
كرّم مدير مكتب تعليم محافظة رفحاء منيف بن خضير الضوي، حارس مدرسة موسى بن نصير للطفولة المبكرة نامي بن بشير الشمري في مكتبه صباح اليوم.
وقدّم "الضوي" للحارس الشمري، شهادة تقدير ومبلغًا ماليًّا؛ نظير تفانيه في العمل وحرصه على سلامة الطلاب الصغار.
وجاء التكريم لقاء مقطع الفيديو المنتشر في منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر الحارس وهو يقطع الطريق المكتظ بالسيارة لإيصال طالب صغير إلى سيارة ولي أمره؛ خوفًا من تعرضه لحادث دهس.