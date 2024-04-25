حققت المستهدفات وبعضها تجاوز.. أين وصلت برامج تحقيق "رؤية 2030" في 2023؟

على الرغم من مرور ثمانية أعوام على إطلاق "رؤية 2030" في 25 إبريل 2016، وهو ما يزيد على عام واحد على منتصف المدة التنفيذية للرؤية؛ فإنها اقتربت من تحقيق المعدلات المستهدفة من برامجها، ففي هذا الإطار، وبالنظر إلى أن أداء برامج تحقيق الرؤية يُقيّم عبر بعدين رئيسيين: الأول، أداء المبادرات لعام 2023، نجد أنه من بين 1064 مبادرة؛ فإن 87 % منها اكتملت، أو تسير على المسار الصحيح، إذ بلغ عدد المبادرات المكتملة 360، في حين وصل عدد المبادرات على المسار الصحيح 561 مبادرة.
والبعد الثاني لقياس أداء البرامج، أداء مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023م، فنجد أنه من بين 243 مؤشرًا؛ فإن 81 % من مؤشرات الأداء الرئيسة للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها، إذ تحقق 197 مؤشرًا بشكل كامل، منها 21 مؤشرًا حقق مستهدفه، بينما 176 مؤشرًا تخطى مستهدفه، في الوقت الذي تخطت فيه 105 من المؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024م و2025م، هو ما يبرهن على معدلات مرتفعة من الإنجاز في تحقيق برامج الرؤية.
وتشمل برامج تحقيق "رؤية 2030"، 11 برنامجًا متنوعًا هي: برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج جودة الحياة.
وفي استعراض لإنجازات بعض هذه البرامج بلغة الأرقام، فقد بلغ تملّك المواطنين مساكنهم نسبة 63.74 %، متجاوزًا مستهدف عام 2023 المقدر بـ 63 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 47 %، فيما يقدر المستهدف العام للرؤية بـ 70 %، وهو ما يبرهن على الاقتراب من المستهدف العام للرؤية؛ على الرغم من بقاء ستة أعوام على انتهاء مدتها التنفيذية، ولا تختلف قيمة الإنجاز بالنسبة لبرنامج جودة الحياة أيضًا، إذ بلغت القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة، مقارنة بخط الأساس المقدر 77.6 سنة، بينما يُقدر مستهدف الرؤية 80 سنة.