حققت المستهدفات وبعضها تجاوز.. أين وصلت برامج تحقيق "رؤية 2030" في 2023؟

على الرغم من مرور ثمانية أعوام على إطلاق "رؤية 2030" في 25 إبريل 2016، وهو ما يزيد على عام واحد على منتصف المدة التنفيذية للرؤية؛ فإنها اقتربت من تحقيق المعدلات المستهدفة من برامجها، ففي هذا الإطار، وبالنظر إلى أن أداء برامج تحقيق الرؤية يُقيّم عبر بعدين رئيسيين: الأول، أداء المبادرات لعام 2023، نجد أنه من بين 1064 مبادرة؛ فإن 87 % منها اكتملت، أو تسير على المسار الصحيح، إذ بلغ عدد المبادرات المكتملة 360، في حين وصل عدد المبادرات على المسار الصحيح 561 مبادرة.