"الأرصاد": أول موجة باردة تضرب مناطق المملكة هذا الأسبوع ودرجات الحرارة تلامس الصفر

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أول موجة باردة في فصل الشتاء تشهدها مناطق المملكة، نهاية الأسبوع الحالي، مع احتمالية ملامسة درجات الحرارة الصفر المئوي في المناطق الشمالية، وذلك عقب الجولة المطرية التي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل جميع المناطق الـ13.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني، أن المركز سيصدر تقريرًا تفصيليًا خلال الأيام المقبلة، يتضمن نطاق الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، وتأثيرات الموجة الباردة على مختلف المناطق، إلى جانب الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها.
وأشار إلى أن التوقعات تُظهر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يتراوح بين معتدل إلى شديد البرودة ليلًا، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى، وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، محذرًا من احتمالية تشكّل الصقيع في بعض المواقع الشمالية، وتأثيره المحتمل على الحركة المرورية والزراعية.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى متابعة مستجدات الطقس أولًا بأول، عبر القنوات الرسمية، والاستعداد لتقلبات الأجواء المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.