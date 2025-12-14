"الأرصاد": أول موجة باردة تضرب مناطق المملكة هذا الأسبوع ودرجات الحرارة تلامس الصفر

وأشار إلى أن التوقعات تُظهر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يتراوح بين معتدل إلى شديد البرودة ليلًا، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى، وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، محذرًا من احتمالية تشكّل الصقيع في بعض المواقع الشمالية، وتأثيره المحتمل على الحركة المرورية والزراعية.