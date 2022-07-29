بالصور.. مجرة "درب التبانة" تُزيِّن سماء العلا في فصل الصيف

تُعدُّ مدينة العلا إحدى الوجهات السياحية التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم على مدار العام؛ لما تحتوي عليه من طبيعة متنوعة، ومواقع أثرية، تعاقبت عليها العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.