500 طن في 90 يوماً.. تين الطائف وأنواعه.. لذة وفوائد وخدمات

ويحرص المزارعون في محافظة الطائف على زراعة التين أو ما يسميه البعض "الحماط"، وقد لا تخلو أغلب المزروعات من أشجار التين التي تضيف بأوراقها الخضراء الكبيرة وفرة للظل في فترة الصيف؛ إذ تُقدر أعداد الأشجار بالمحافظة بأكثر من 20 ألف شجرة تين، حيث تزخر الأسواق بإنتاج وفير يصل إلى أكثر من 500 طن بداية من شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس بأحجام مختلفة وجودة عالية وطعم لا يُقاوَم.