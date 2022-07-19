جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكّد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردّد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة، حيث خصّصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أيّ إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.