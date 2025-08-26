مجلة Springer تنشر بحثًا علميًا محكّمًا للباحثة السعودية منار أبو مديني

حققت الباحثة السعودية منار أبو مديني إنجازًا علميًا متميزًا، وذلك بنشر بحثها المعنون: “Pituitary Tumor Classification Model Using Convolutional Neural Networks (CNNs)” في مجلة Springer العالمية المحكّمة.
ويتناول البحث تطوير نموذج متقدم لتصنيف أورام الغدة النخامية بالاعتماد على تقنيات الشبكات العصبية الالتفافية (CNNs)، أحد أبرز مجالات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور الطبية.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة أبو مديني الأكاديمية، حيث حصلت على درجة الماجستير في علم البيانات من الجامعة السعودية الإلكترونية، والبكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك خالد، إلى جانب نيلها عددًا من الشهادات المهنية المتقدمة في إدارة البيانات وحوكمتها.
ويعكس هذا النجاح الجهود البحثية المتواصلة للباحثة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القطاع الطبي عبر حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية ودعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية.