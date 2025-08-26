مجلة Springer تنشر بحثًا علميًا محكّمًا للباحثة السعودية منار أبو مديني

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة أبو مديني الأكاديمية، حيث حصلت على درجة الماجستير في علم البيانات من الجامعة السعودية الإلكترونية، والبكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك خالد، إلى جانب نيلها عددًا من الشهادات المهنية المتقدمة في إدارة البيانات وحوكمتها.