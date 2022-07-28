محليات

الرطوبة 30% بالرياض.. "الحصيني" عن أجواء الخميس: حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

قال: العاصمة أصبحت كأنها مدينة ساحلية والحرارة أقل من معدلاتها المتعارف عليها
أجواء الخميس: حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا
أجواء الخميس: حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا
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أكد خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الرطوبة وصلت في العاصمة الرياض فجر اليوم الخميس إلى 30%، وأصبحت الرياض كأنها مدينة ساحلية، وهذا مؤشر جيد على أن الحالة الممطرة أصبحت تقترب من الرياض ومحافظاتها.

وتَوقع الحصيني أن تشهد اليوم الخميس 29 ذي الحجة -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة والخليج العربي، والحرارة نهارًا أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر: حسب المراصد، متوقع خلال 24 ساعة القادمة، أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والشرقية)، ومرتفعات مكة وعمان والإمارات وقطر.

حالة الطقس
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الرطوبة

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