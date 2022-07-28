الرطوبة 30% بالرياض.. "الحصيني" عن أجواء الخميس: حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

أكد خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الرطوبة وصلت في العاصمة الرياض فجر اليوم الخميس إلى 30%، وأصبحت الرياض كأنها مدينة ساحلية، وهذا مؤشر جيد على أن الحالة الممطرة أصبحت تقترب من الرياض ومحافظاتها.
وتَوقع الحصيني أن تشهد اليوم الخميس 29 ذي الحجة -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة والخليج العربي، والحرارة نهارًا أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر: حسب المراصد، متوقع خلال 24 ساعة القادمة، أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والشرقية)، ومرتفعات مكة وعمان والإمارات وقطر.