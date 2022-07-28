الرطوبة 30% بالرياض.. "الحصيني" عن أجواء الخميس: حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

وتَوقع الحصيني أن تشهد اليوم الخميس 29 ذي الحجة -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة والخليج العربي، والحرارة نهارًا أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.