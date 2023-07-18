اختتام برنامج "القاعدة النورانية" للأطفال بالحرم المكي

وأوضحت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار الهندي، أن البرنامج الذي استمر لخمسة أيام استفاد منه أكثر من (40) طفلاً، حيث تضمن التعريف بالمهارات الأساسية لتعلم اللغة العربية للأطفال بجهد أقل ووقت أسرع، وكذلك غرس حب القراءة لدى الأطفال باستخدام إستراتيجيات التعلم من أجل تعزيز دور المكتبات لدى الأطفال، وتعزيز الدور التعليمي للحرمين الشريفين.