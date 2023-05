أجراها "القرني" في الفضاء.. ما الذي نعرفه عن تجربة "قياس قطر غلاف العصب البصري"؟

ولله الحمد تم الانتهاء من تجربة قياس قطر غلاف العصب البصري، إحدى التجارب المصممة بأيدي سعودية 🇸🇦#نحو_الفضاء



Thrilled to have completed the optic nerve sheath measurement experiment. An experiment that was designed by Saudis. 🇸🇦#KSA2Space pic.twitter.com/XwMlDXymq5