أجراها "القرني" في الفضاء.. ما الذي نعرفه عن تجربة "قياس قطر غلاف العصب البصري"؟

أجرى رائد الفضاء السعودي علي القرني تجربة جديدة في الفضاء، وهي تجربة قياس قطر غلاف العصب البصري، وذلك ضمن عددٍ من التجارب التي يجريها الطاقم السعودي الذي غادر الأرض قبل أيام.
وظهر "القرني" في الصور مثبتًا لأحد الأجهزة على عينه اليسرى، لافتًا إلى أنها إحدى التجارب المصممة بأيدٍ سعودية.
وكتب رائد الفضاء على حسابه في "تويتر"، منوهًا بالتجربة، ومشاركًا متابعيه: "ولله الحمد تم الانتهاء من تجربة قياس قطر غلاف العصب البصري، إحدى التجارب المصممة بأيدٍ سعودية".
تُجرى التجربة عن طريق استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية؛ لقياس قطر غلاف العصب البصري؛ وذلك لفهم تأثير بيئة الفضاء منخفضة الجاذبية، وعالية الإشعاع على الدماغ والجهاز العصبي لرواد الفضاء، بحسب ما تذكر الهيئة السعودية للفضاء على "تويتر".
وتهدف التجربة إلى قياس تأثير رحلات الفضاء على التغيرات في قطر غلاف العصب البصري باستخدام الموجات فوق الصوتية، والتي تعبر عن التغييرات في الضغط داخل الجمجمة، وتعزيز المعرفة بالمتلازمة العصبية – العينية المرتبطة برحلات الفضاء.
وتلفت "الهيئة" إلى أن هذه التجربة ستوفر معلومات حول تأثيرات رحلات السفر إلى الفضاء على الضغط داخل الدماغ، والذي يُعد من المخاطر الأساسية للرحلات، وتُسهم في تصميم التدابير المضادة لحماية الدماغ في الفضاء.