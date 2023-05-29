أجراها "القرني" في الفضاء.. ما الذي نعرفه عن تجربة "قياس قطر غلاف العصب البصري"؟

وتلفت "الهيئة" إلى أن هذه التجربة ستوفر معلومات حول تأثيرات رحلات السفر إلى الفضاء على الضغط داخل الدماغ، والذي يُعد من المخاطر الأساسية للرحلات، وتُسهم في تصميم التدابير المضادة لحماية الدماغ في الفضاء.