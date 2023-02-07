"الحياة الفطرية": اقتناء قرود البايرن مخالفة وتسليمها لا يترتب عليه تبعات

يذكر أن اقتناء صغار القرود أصبح من الأمور المتعارف عليها عند بعض الشباب، ولها ظهور واسع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما سيتقلص بعد إعلان الحياة الفطرية لمن يقتنيها.

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