"الحياة الفطرية": اقتناء قرود البايرن مخالفة وتسليمها لا يترتب عليه تبعات

دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من يقتنون قرد البابون، إلى سرعة تسليمها، وذلك عن طريق الاتصال برقم الاتصال الموحد 19914 في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لاستلامها منهم دون أن يلحقهم أي مسؤوليات أو تبعات.
وبيّن المركز أن من أضرار اقتناء القرود: نقل الأمراض والفيروسات للإنسان، وقد تتسبّب في تشكيل بؤر للقرود خارج امتداد نطاقها الجغرافي، ويعد اقتناؤها مخالفة للبيئة.
يذكر أن اقتناء صغار القرود أصبح من الأمور المتعارف عليها عند بعض الشباب، ولها ظهور واسع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما سيتقلص بعد إعلان الحياة الفطرية لمن يقتنيها.