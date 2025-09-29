الصندوق الثقافي يطلق أول منتج تمويلي مشترك بأكثر من مليار ريال

ويعتمد المنتج على آلية تشاركية بين الصندوق الثقافي والقطاع المالي الخاص، بما يُضاعف أثر التمويل ويوسّع نطاقه ليشمل المنشآت ورواد الأعمال، في إطار حرص الصندوق على تطوير أدوات مالية مبتكرة تُحفّز الاستثمار في القطاع الثقافي، وتسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في استدامة النمو.