الصندوق الثقافي يطلق أول منتج تمويلي مشترك بأكثر من مليار ريال

أعلن الصندوق الثقافي، خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظّمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عن إطلاق أول منتج من نوعه للتمويل المشترك (Co-Lending) بالشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي.
ويستهدف المنتج تمكين المشاريع في مختلف القطاعات الثقافية من الحصول على حلول تمويلية مرنة تدعم نموها وتوسعها، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.
ويعتمد المنتج على آلية تشاركية بين الصندوق الثقافي والقطاع المالي الخاص، بما يُضاعف أثر التمويل ويوسّع نطاقه ليشمل المنشآت ورواد الأعمال، في إطار حرص الصندوق على تطوير أدوات مالية مبتكرة تُحفّز الاستثمار في القطاع الثقافي، وتسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في استدامة النمو.
ويُجسد هذا المنتج دور الصندوق كمركز للتميّز والتمكين المالي في القطاع الثقافي، من خلال تقديم حلول تدعم نمو المشاريع وتُعزز فرص التوظيف والمساهمة في الناتج المحلي، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030.